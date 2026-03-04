Openda e David la Juve ha preso una decisione molto importante sul futuro dei due giocatori | le ultimissime

La Juventus ha deciso di cedere Openda e David, due dei giocatori attualmente sotto contratto con il club. La trattativa è in fase avanzata e le operazioni sembrano ormai definite. Entrambi i calciatori sono al centro delle recenti decisioni della società, che ha scelto di farli partire per la prossima stagione. La cessione di Openda e David rappresenta una mossa importante per il futuro della squadra.

Vlahovic Juve, la posizione dell’attaccante è molto chiara. Questi due club ci hanno provato con il serbo, ma. Vlahovic è tornato: allenamento parzialmente in gruppo per il serbo. Dal rientro in campo al discorso rinnovo, dentro al momento del 9 della Juventus Alisson Juve, il brasiliano è la grande suggestione per la porta. Le novità sul futuro dei pali bianconeri Douglas Luiz Juve, le novità sul possibile riscatto dell’Aston Villa. Cosa filtra dalla Continassa Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

David Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Le ultimissimeDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti.

Juventus, Spalletti, Vlahovic e Champions: marzo è il mese della verità. Deciso il futuro di David e OpendaIl mese di marzo è cruciale per il futuro della Juventus: dai rinnovi di Spalletti e Vlahovic alla Champions, si decide tutto. I piani per Openda e David. sport.virgilio.it

Juve, l'ex tecnico di Gatti: Io l'ho messo attaccante: difende palla meglio di Openda e DavidLa Juventus riprende la Roma grazie all'ennesima zampata di Federico Gatti nel recupero: il centrale bianconero non è nuovo a siglare gol. tuttomercatoweb.com

Juventus, David e Openda non convincono: da Kolo Muani a Malen i nomi per l’estate facebook

Le quotazioni di una permanenza di #Vlahovic in sono in netto rialzo. Questo non significa che resterà al 100% ma oggi è più sì che no. Con la #Juventus che cercherà di monetizzare da #David e di piazzare (difficilissimo) #Openda, #KoloMuani è l'altro n x.com