cagliari napoli probabili formazioni e orari tv ballottaggio gilmour mctominay

Domani si gioca Cagliari contro Napoli, con le formazioni che si stanno definendo in queste ore e gli orari di trasmissione televisiva già annunciati. Tra i giocatori in ballottaggio ci sono Gilmour e McTominay, mentre le due squadre si preparano a scendere in campo. Inter e Milan hanno rallentato il ritmo, mentre il Napoli cerca di continuare la serie positiva.

Napoli, 19 marzo 2026 - Inter e Milan rallentano e il Napoli accelera, sognando il filotto di vittorie da a fine campionato che significherebbe 86 punti, forse addirittura la quota scudetto: discorsi prematuri ma neanche tanto per gli azzurri, che hanno ingranato la marcia buona, la terza grazie ai successi alle spalle (tutti per 2-1 ) contro Verona, Torino e Lecce, e che sperano di rimpinguare il bottino battendo a domicilio il Cagliari nel match in programma venerdì 20 marzo alle 18.30, regalandosi così una sosta serena e ricca di pensieri stupendi. Le probabili formazioni. Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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