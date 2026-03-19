Buona festa del papà nonnetto | in Italia l’età media del primo figlio è salita attorno ai 36 anni

In Italia, l’età media per avere il primo figlio si aggira intorno ai 36 anni. Un anziano nonno afferma che il suo unico figlio non ha mai visto il colore naturale dei suoi capelli, poiché al momento della nascita erano già quasi tutti bianchi. La figura del nonno viene celebrata in occasione della festa del papà, mentre si evidenzia questa tendenza demografica.

«Mio figlio non ha mai visto il mio colore naturale dei capelli, quando è nato erano già quasi tutti bianchi». Basta una frase del genere per fotografare un fenomeno demografico spesso tralasciato. Perché parliamo sempre dell’età in cui le donne diventano madri per la prima volta, ma ci dimentichiamo dei padri. E anche per loro i dati non sono rassicuranti: secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia, gli uomini hanno avuto il primo figlio attorno ai 36 anni. Ma a stupire non è solo l’età dei neopadri, è soprattutto la velocità con cui l’età media è avanzata nel giro di trent’anni. Secondo le ricostruzioni basate sui dati Istat, infatti, negli anni ’90 gli uomini diventavano padri molto prima: tra i 25 e i 27 anni. 🔗 Leggi su Open.online

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