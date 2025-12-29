Sei maggiorenne 18 anni per il figlio della coppia vip d’Italia | ma il papà alla festa non c’era

Il 28 dicembre ha segnato un momento significativo per il giovane, che ha compiuto 18 anni, un traguardo importante nella vita di ogni individuo. Nonostante l'assenza del padre alla celebrazione, la giornata ha rappresentato per lui un passaggio simbolico e personale, ricco di emozioni e di nuovi inizi. Questo evento si inserisce in una cornice di crescita e di riflessione, sottolineando l'importanza dei momenti di passaggio nella formazione dell’identità.

È un 28 dicembre destinato a restare impresso nella memoria familiare quello vissuto dal ragazzo, che proprio in questa data raggiunge un traguardo simbolico e personale importantissimo. Il figlio primogenito di due vip compie 18 anni e varca ufficialmente la soglia della maggiore età, circondato dall'affetto delle persone più care. Un compleanno speciale, raccontato passo dopo passo dalla madre, che sui social ha condiviso emozioni e immagini di una giornata carica di significato. Lui, oggi attaccante del Pisa, ha seguito le orme del padre scegliendo il calcio come strada, ma il suo diciottesimo compleanno è stato prima di tutto un momento intimo e familiare.

