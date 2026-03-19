Benevento neonata dimessa dall’ospedale | muore poco dopo per crisi respiratoria

Da teleclubitalia.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una neonata di due mesi è deceduta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Pio di Benevento. La bambina era stata portata in pronto soccorso per problemi respiratori e, successivamente, è stata dimessa prima di peggiorare improvvisamente. La famiglia si è trovata ad affrontare una perdita improvvisa e senza preavviso. La procura ha avviato un'indagine per chiarire le cause del decesso.

Una tragedia ha colpito nella notte una famiglia di Benevento: una neonata di appena due mesi ha perso la vita all’ospedale San Pio. La piccola, gemella e già seguita per problemi cardiaci presso l’ospedale Monaldi di Napoli, era stata accompagnata in pronto soccorso a causa di difficoltà respiratorie. Secondo una prima ricostruzione, dopo essere stata visitata e sottoposta alle cure necessarie, la bambina era stata dimessa. Tuttavia, una volta rientrata a casa, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. I genitori, allarmati dal nuovo episodio di crisi respiratoria, hanno deciso di riportarla d’urgenza al nosocomio sannita. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e i tentativi di rianimazione, per la neonata non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere, lasciando la famiglia nello sconforto più totale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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