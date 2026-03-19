Benevento neonata dimessa dall’ospedale | muore poco dopo per crisi respiratoria

Una neonata di due mesi è deceduta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Pio di Benevento. La bambina era stata portata in pronto soccorso per problemi respiratori e, successivamente, è stata dimessa prima di peggiorare improvvisamente. La famiglia si è trovata ad affrontare una perdita improvvisa e senza preavviso. La procura ha avviato un'indagine per chiarire le cause del decesso.

Una tragedia ha colpito nella notte una famiglia di Benevento: una neonata di appena due mesi ha perso la vita all’ospedale San Pio. La piccola, gemella e già seguita per problemi cardiaci presso l’ospedale Monaldi di Napoli, era stata accompagnata in pronto soccorso a causa di difficoltà respiratorie. Secondo una prima ricostruzione, dopo essere stata visitata e sottoposta alle cure necessarie, la bambina era stata dimessa. Tuttavia, una volta rientrata a casa, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. I genitori, allarmati dal nuovo episodio di crisi respiratoria, hanno deciso di riportarla d’urgenza al nosocomio sannita. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e i tentativi di rianimazione, per la neonata non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere, lasciando la famiglia nello sconforto più totale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Benevento, neonata dimessa dall’ospedale: muore poco dopo per crisi respiratoria Articoli correlati Leggi anche: Bimba di 2 mesi morta a Benevento, era stata dimessa dall’ospedale dopo una crisi respiratoria Approfondimenti e contenuti su Benevento neonata dimessa dall'ospedale... Temi più discussi: Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiesta; Tragedia a Benevento: neonata dimessa dall'ospedale muore poche ore dopo. Aperta un’indagine; Bimba di 2 mesi non respira. Portata in ospedale, viene dimessa e poco dopo muore: c'è l'inchiesta; Neonata muore dopo le dimissioni dall’ospedale, aperta un’indagine a Benevento. Tragedia a Benevento: neonata dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo. Aperta un’indagineDopo una crisi respiratoria e le dimissioni, il decesso improvviso in casa. La Squadra Mobile indaga sulle ore precedenti alla tragedia ... affaritaliani.it Dimessa dall’ospedale, neonata muore così davanti ai genitori: tragedia in Italia, poi la scopertaDramma nella notte all’Ospedale San Pio di Benevento, dove una neonata di due mesi è deceduta dopo essere stata riportata d’urgenza dai genitori per un ... thesocialpost.it Il Benevento non vuole fermarsi proprio adesso. La corsa della Strega continua spedita, alimentata da una striscia di vittorie che ha consolidato il primato e rafforzato la sensazione di dominio nel campionato - facebook.com facebook UNDER 16, AZ PICERNO-BENEVENTO 1-1 IL TABELLINO x.com