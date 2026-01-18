Una lingua più viva che mai Il latino oggi tra bellezza e svarioni

Il latino, lingua millenaria, continua a vivere tra passione e fraintendimenti. Alcuni lo studiano con rispetto e cura, altri ne interpretano i segni con leggerezza, mentre alcuni inciampano in errori involontari. Questa lingua, simbolo di cultura e storia, si presenta oggi tra eleganza e imperfezione, offrendo un ponte tra passato e presente per chi desidera comprenderne la bellezza e le sfide.

C’è chi lo padroneggia con sapientia cordis, chi lo dosa cum grano salis e chi, per dirla con Manzoni, inciampa nel maldestro latinorum. Sta di fatto che, nel bene e nel male, il latino continua a essere sulla bocca degli italiani più di quanto possano immaginare. La lingua dell’Urbe è madre certa, anzi certissima del nostro idioma, dimostra, numeri alla mano, Francesco Lepore nel suo Bellezza antica e sempre nuova, il latino nel mondo di oggi (Castelvecchi, 155 pagine). Su un totale di oltre 260mila lemmi registrati nel Grande dizionario italiano dell’uso, sono circa 35mila quelli che si riconducono al latino, lessemi ereditari (14%) o latinismi (86%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una lingua più viva che mai. Il latino oggi tra bellezza e svarioni Leggi anche: Barbero spiega perché il latino era meglio dell’inglese: lingua universale fino al Seicento, nelle università lezioni in latino fino all’Ottocento Leggi anche: DIRETTA | Cesena-Modena 1-0: traverse di Castagnetti e Blesa, ripresa più viva che mai La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Una lingua più viva che mai. Il latino oggi tra bellezza e svarioni - C’è chi lo padroneggia con sapientia cordis, chi lo dosa cum grano salis e chi, per dirla con Manzoni, inciampa nel maldestro latinorum. quotidiano.net

Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile - Storie e bellezza di una lingua inutile (Garzanti, 2018) di Nicola Gardini significa avvicinarsi a una lingua che molti considerano inutile, ma che l’autore mostra in tutta la ... sololibri.net

Latino lingua ancora viva, nasce un polo mondiale - Il latino sembra vivo più che mai in questa alba di terzo millennio, e magari rischia di spodestare l’imperium dell’inglese. ilmessaggero.it

Grazie. Davvero. Grazie all’Amministrazione comunale di Osoppo per aver creduto in NINE e per aver reso possibile questa serata di teatro, musica e lingua viva. Grazie all’assessore e vicesindaco Elisabetta Zangari, per la cura, l’attenzione e quella rara cap - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.