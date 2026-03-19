Bayern Monaco-Union Berlin sabato 21 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:30 si sfideranno Bayern Monaco e Union Berlin in una partita di calcio. Il Bayern ha segnato 10 gol contro l’Atalanta negli ottavi di Champions League, mentre l’Union Berlin si prepara alla sfida senza particolari annunci ufficiali. Le formazioni sono state annunciate e sono attese le quote e i pronostici per l’incontro.

Il Bayern Monaco sta viaggiando sul velluto in questa fase della stagione come dimostrano anche i 10 gol fatti all’Atalanta negli ottavi di Champions League, e quest’oggi l’avversario si chiama Union Berlin. La squadra di Kompany ha gestito senza troppi problemi il vantaggio accumulato a Bergamo e ha nuovamente dilagato, blindando i quarti in attesa di chiudere quanto prima il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Union Berlin (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Union Berlin-Leverkusen (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiTornato dalla trasferta in terra greca con una preziosa vittoria il Leverkusen di Hjulmand cerca punti per agguantare il quarto posto sul campo... Union Berlin-Leverkusen (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Werkself corsaro a Berlino?Tornato dalla trasferta in terra greca con una preziosa vittoria il Leverkusen di Hjulmand cerca punti per agguantare il quarto posto sul campo... Aggiornamenti e notizie su Bayern Monaco Union Berlin sabato 21... Temi più discussi: Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Champions League ritorno ottavi: formalità per Bayern che potrebbe schierare in porta un sedicenne; Chi è Leonard Prescott? Il portiere sedicenne del Bayern Monaco che potrebbe debuttare con l'Atalanta; Il 16enne Prescott pronto al debutto contro l'Atalanta, ma se la partita terminerà dopo le 23 servirà un'autorizzazione. Bayern Monaco-Union Berlino: lo streaming gratuito del matchBayern Monaco-Union Berlino si gioca sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:30 all’Allianz Arena ... msn.com Il Bayern Monaco si ferma a Berlino: pari con l'Union, interrotta la striscia perfetta di 16 vittorie della squadra di KompanyDopo 16 vittorie consecutive, il Bayern pareggia 2-2 sul campo dell’Union Berlino: doppietta di Doekhi e goal di Luis Diaz e Kane, prima non vittoria della stagione per i bavaresi. Nel decimo turno ... calciomercato.com 10-3-2026 coppa campioni : ATALANTA - Bayern Monaco "Ci sono partite che finiscono sul tabellino con numeri pesanti,numeri che raccontano una sconfitta, che parlano di gol subiti, di un risultato difficile da digerire. Ma chi vive la curva sa che il calcio non s - facebook.com facebook