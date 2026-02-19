Union Berlin-Leverkusen sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Werkself corsaro a Berlino?

Il Leverkusen di Hjulmand ha conquistato una vittoria importante in Grecia e ora mira a salire in classifica. Domani, alle 15:30, i Leverkusensi affrontano l’Union Berlin a Berlino, con l’obiettivo di conquistare altri punti. La squadra tedesca cerca di consolidare la sua posizione, mentre i padroni di casa vogliono mantenere il vantaggio in casa. Le formazioni ufficiali sono pronte e i tifosi attendono con ansia questa sfida.

Tornato dalla trasferta in terra greca con una preziosa vittoria il Leverkusen di Hjulmand cerca punti per agguantare il quarto posto sul campo dell'Union Berlin di Baumgart. Gli eisernen non vincono da 7 partite ma hanno comunque un cuscinetto di 6 punti sul terzultimo posto da difendere. Guardare verso l'alto non sembra possibile ma per il momento la classifica è decisamente più tranquilla.