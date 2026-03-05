Mercoledì 4 marzo 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano che STEP ha ottenuto il 16,8% di share, mentre Vanina si è fermata al 13,4%. Il film dedicato a Riccardo Cocciante trasmesso su Rai1 ha registrato il 10,5%. I numeri indicano una performance differenziata tra i programmi e i film trasmessi durante la serata.

Nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, Il mio nome è Riccardo Cocciante su Rai1 ha raccolto 1.846.000 spettatori pari al 10,5% di share, mentre su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 ha registrato 1.985.000 spettatori con il 13,4% di share, superando leggermente la rete ammiraglia della Rai. La vera sorpresa della serata è arrivata da Rai2, dove Stasera Tutto è Possibile ha intrattenuto 2.318.000 spettatori pari al 16,8% di share, confermandosi il programma più visto del prime time. Su Italia1, la Coppa Italia – Lazio-Atalanta ha attirato 2.048.000 spettatori con il 10,2% di share, mentre Rai3 con Chi l’ha Visto? ha totalizzato 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Mercoledì 4 Marzo 2026. STEP vola al 16.8%, male Vanina 13.4%, flop il film su Cocciante 10.5%

Ascolti TV | Mercoledì 4 Marzo 2026. STEP parte col botto (16.8%), male Vanina (13.4%), flop il film su Cocciante (10.5%)Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Leggi anche: ASCOLTI TV 4 MARZO 2026: DE MARTINO TRA AFFARI TUOI E STEP, VANINA, COCCIANTE, COPPA ITALIA

Altri aggiornamenti su Ascolti TV Mercoledì 4 Marzo 2026 STEP....

Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 25 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Tre di troppo e Chi l'ha visto; Ascolti tv ieri (25 febbraio): Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatori. I dati impietosi; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 4 Marzo, in prima serata; Ascolti TV: i risultati della seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

Ascolti tv mercoledì 4 marzo: Il mio nome è Riccardo Cocciante, Vanina 2, Lazio-AtalantaAscolti tv 4 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv del 4 marzo, Gerry Scotti è tornato e Stefano De Martino conquista la prima serataSu Canale 5 Gerry Scotti è tornato e Giusy Buscemi ha debuttato con Vanina 2. De Martino passa da Rai 1 a Rai 2 e finisce in prima serata: gli ascolti. dilei.it

Che palle che è diventato questo programma. Ci credo che perde ascolti... una noia infinita #chilhavisto x.com

Sanremo 2026, crollo negli ascolti streaming: "Nessun brano sopra il milione di clic" | leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/03/sanremo-2026-crollo-negli-ascolti-streaming-nessun-brano-supera-il-milione-di-clic/ - facebook.com facebook