Ascolti tv 18 marzo 2026 | Morgane – Detective Speciale Vanina 2– Un vicequestore a Catania Stasera tutto è possibile Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 18 marzo 2026, i dati Auditel hanno mostrato una sfida tra Rai1 e Canale 5 con programmi come “Morgane – Detective Speciale” e “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania”. La giornata televisiva ha incluso anche “Stasera tutto è possibile”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. La competizione tra le due reti ha caratterizzato il panorama degli ascolti di quella sera.