Ascolti tv 18 marzo 2026 | Morgane – Detective Speciale Vanina 2– Un vicequestore a Catania Stasera tutto è possibile Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Il 18 marzo 2026, i dati Auditel hanno mostrato una sfida tra Rai1 e Canale 5 con programmi come “Morgane – Detective Speciale” e “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania”. La giornata televisiva ha incluso anche “Stasera tutto è possibile”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. La competizione tra le due reti ha caratterizzato il panorama degli ascolti di quella sera.
Ascolti tv 18 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Morgane – Detective Speciale ” contro “ Vanina 2 – Un vicequestore a Catania “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 18 marzo 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Morgane – Detective Speciale” vs “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania”. Auditel del 18 marzo 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Morgane – Detective Speciale” contro “ Vanina 2 – Un vicequestore a Catania ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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