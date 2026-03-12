Il 11 marzo 2026, i dati Auditel hanno mostrato le audience di diverse trasmissioni televisive. Su Rai1,

Ascolti tv 11 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Un amore a 5 stelle “ contro “ Vanina 2 – Un vicequestore a Catania “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 marzo 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Un amore a 5 stelle” vs “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania”. Auditel del 11 marzo 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Un amore a 5 stelle” contro “ Vanina 2 – Un vicequestore a Catania ”. Chi ha vinto? Rai 1: Un amore a 5 stelle, il film commedia romantica del 2002 diretto da Wayne Wang con protagonista Jennifer Lopez ha coinvolto 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 11 marzo 2026: Un amore a 5 stelle (9.7%) Vanina 2– Un vicequestore a Catania (13.1%), Stasera tutto è possibile (16.7%) , Affari Tuoi (24%), La Ruota della Fortuna (22.7%) | Dati Auditel

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Tutto quello che riguarda Affari Tuoi

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (11 marzo): De Martino si prende tutto, STEP domina e Affari Tuoi batte Scotti; Ascolti tv 11 marzo 2026, Stasera tutto è possibile vince con il 16.7%: De Martino supera Scotti; Ascolti tv dell’11 marzo, Stefano De Martino si prende anche la prima serata; Ascolti tv ieri mercoledì 11 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto e Saviano.

Ascolti tv ieri (11 marzo): De Martino si prende tutto, STEP domina e Affari Tuoi batte ScottiRai 2 vince ancora la prima serata con Stasera Tutto è Possibile al 16,7% di share, Vanina al 13,1% su Canale 5, flop Rai 1: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv, doppia vittoria per De Martino con 'Step' e 'Affari tuoi'Doppia vittoria per Stefano De Martino che conquista la prima serata e l'Access prime time. Il suo 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2 vince con 2.215.000 spettatori e il 16.7% di share, nella serata ... adnkronos.com

Giulia del Veneto, in dolce attesa del suo primo figlio Leonardo, ad Affari Tuoi stasera ha accettato l’offerta da 22mila euro. Il suo pacco conteneva “il pacco nero”. Di quanto era il valore - facebook.com facebook