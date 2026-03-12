Ascolti tv 11 marzo 2026 | Un amore a 5 stelle 9.7% Vanina 2– Un vicequestore a Catania 13.1% Stasera tutto è possibile 16.7% Affari Tuoi 24% La Ruota della Fortuna 22.7% | Dati Auditel

Da superguidatv.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 marzo 2026, i dati Auditel hanno mostrato le audience di diverse trasmissioni televisive. Su Rai1,

Ascolti tv 11 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Un amore a 5 stelle “ contro “ Vanina 2 – Un vicequestore a Catania “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 marzo 2026? Tutti i dati Auditel  della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: “Un amore a 5 stelle” vs “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania”. Auditel del 11 marzo 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Un amore a 5 stelle” contro “ Vanina 2 – Un vicequestore a Catania ”. Chi ha vinto? Rai 1: Un amore a 5 stelle, il film commedia romantica del 2002 diretto da Wayne Wang con protagonista Jennifer Lopez ha coinvolto 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 11 marzo 2026 un amore a 5 stelle 97 vanina 28211 un vicequestore a catania 131 stasera tutto 232 possibile 167 affari tuoi 24 la ruota della fortuna 227 dati auditel
© Superguidatv.it - Ascolti tv 11 marzo 2026: Un amore a 5 stelle (9.7%) Vanina 2– Un vicequestore a Catania (13.1%), Stasera tutto è possibile (16.7%) , Affari Tuoi (24%), La Ruota della Fortuna (22.7%) | Dati Auditel

Articoli correlati

Leggi anche: Ascolti tv 11 marzo 2026: Un amore a 5 stelle, Vanina 2– Un vicequestore a Catania, Stasera tutto è possibile, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 4 marzo 2026: Il mio nome è Riccardo Cocciante, Vanina – Un vicequestore a Catania 2, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna (15.6%) | Dati Auditel

Tutto quello che riguarda Affari Tuoi

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (11 marzo): De Martino si prende tutto, STEP domina e Affari Tuoi batte Scotti; Ascolti tv 11 marzo 2026, Stasera tutto è possibile vince con il 16.7%: De Martino supera Scotti; Ascolti tv dell’11 marzo, Stefano De Martino si prende anche la prima serata; Ascolti tv ieri mercoledì 11 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto e Saviano.

affari tuoi ascolti tv 11 marzoAscolti tv ieri (11 marzo): De Martino si prende tutto, STEP domina e Affari Tuoi batte ScottiRai 2 vince ancora la prima serata con Stasera Tutto è Possibile al 16,7% di share, Vanina al 13,1% su Canale 5, flop Rai 1: tutti i dati Auditel ... libero.it

affari tuoi ascolti tv 11 marzoAscolti tv, doppia vittoria per De Martino con 'Step' e 'Affari tuoi'Doppia vittoria per Stefano De Martino che conquista la prima serata e l'Access prime time. Il suo 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2 vince con 2.215.000 spettatori e il 16.7% di share, nella serata ... adnkronos.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.