Dopo la recente vittoria contro il Pisa, l’Inter si concede una giornata di riposo ad Appiano Gentile. In questa fase, si monitorano gli infortunati, i tempi di recupero e le eventuali diffide in vista del prossimo impegno. Ecco le ultime notizie sulla formazione e le novità dal quartier generale nerazzurro, per mantenere aggiornati i tifosi sulle condizioni della squadra.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di riposo dopo l’importante vittoria contro il Pisa. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: giornata di riposo dopo l’importante vittoria contro il Pisa

Appiano Gentile Inter: giornata di riposo per i nerazzurri, domani la sfida contro il LecceL’Inter di Appiano Gentile si concede una giornata di riposo in vista della prossima partita contro il Lecce.

Leggi anche: Pisa Inter, tutto pronto per la giornata dei nerazzurri! Cosa filtra dopo la seduta di allenamento mattutina a Appiano Gentile

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Inter-Lecce, possibili 6 cambi per Chivu rispetto alla partita contro il Napoli: le ultime da Appiano Gentile; Sky – Inter, verso Udine. Squadra partita da Appiano, cinque assenti: gli aggiornamenti; Torna la Champions League: martedì Inter-Arsenal, le attività di vigilia; Inter, ad Appiano obiettivo stagionale stabilito da tempo. E ora momento giusto per la fuga.

Chivu: Arsenal tra le più forti. Lautaro in allenamento…Giornata di vigilia ad Appiano Gentile in vista dell’appuntamento di Champions League di domani sera tra Inter-Arsenal. Dopo l’allenamento aperto ai media questa mattina, è il momento della conferenza ... passioneinter.com

Inter, la rifinitura in vista dell’Arsenal: le ultime da Appiano GentileVisualizzazioni: 0 In casa Inter manca sempre meno alla super sfida di Champions League contro l’Arsenal di Arteta, valida per la penultima giornata della League Phase. Martedì 20 gennaio ore 21, San ... calciostyle.it

Dall’evento all’ambulanza: salvare una vita comincia da te Un’occasione concreta per imparare cosa fare quando ogni secondo conta. SOS Appiano Gentile, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, organizza un corso gratuito aperto a tutta la citta - facebook.com facebook