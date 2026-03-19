Kimi Antonelli si è collegato con il podcast "La Pennicanza". Insieme a Fiorello, ha scherzato sul suo trofeo vinto al Gran Premio di Cina, ha parlato di Sinner e ha provato a fare un pronostico su Roma-Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli ospite di Fiorello a "La Pennicanza": "Spero che vinca il Bologna"

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