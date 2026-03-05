Amici 25 anticipazioni puntata 8 marzo | chi va al Serale spoiler e ospiti

L’8 marzo 2026 andrà in onda una nuova puntata di Amici 25 che svelerà chi tra i concorrenti accederà al Serale. Le anticipazioni rivelano dettagli sui partecipanti qualificati, gli spoiler sui momenti salienti e gli ospiti che interverranno durante l’episodio. La puntata sarà trasmessa su Novella 2000 e si concentrerà sulle selezioni e le prove decisive per il futuro dei giovani talenti.

Vediamo insieme le anticipazioni di Amici 25 per la puntata in onda l’8 marzo 2026: chi va al Serale, spoiler, news e ospiti Tutte le anticipazioni dettagliate di Amici 25 in vista della puntata che andrà in onda l’8 marzo 2026: chi tra gli allievi va al Serale, quali sono gli spoiler, le news e gli ospiti. Si è tenuta l’ultima puntata decisiva in vista del Serale di Amici 25 e le anticipazioni, fornite da SuperGuida TV e Amici News, forniscono tutti i dettagli di cosa è successo. Scopriamo insieme chi sono gli allievi che hanno ottenuto il “sì” per poter accedere alla seconda fase del programma, tutti gli spoiler, le news e chi sono gli ospiti che hanno presenziato. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Amici, anticipazioni e spoiler puntata 8 marzo 2026: ospiti, gli allievi al Serale e un'eliminazioneOggi pomeriggio è stata registrata l'ultima puntata del pomeridiano del talent di Maria De Filippi in onda domenica 8 marzo.

Amici 25, le anticipazioni dell'8 marzo: tutti gli allievi al serale, tranne uno! Chi è rimasto senza maglia?Gli allievi di Amici 25 sono tornati in studio questo pomeriggio, mercoledì 4 marzo, per registrare una nuova puntata del pomeridiano domenicale che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 8 marzo. Alla ... cosmopolitan.com

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 8 marzo 2026: torna Nicolò Filippucci dopo Sanremo?Oggi 4 marzo 2026 si tiene una nuova registrazione di Amici 25 con nuovi accessi al serale e tanti ospiti: tutte le anticipazioni ... ilsussidiario.net

