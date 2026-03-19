Ambiente innovazione in Mm | energia e materia dalle acque reflue

Dalle acque reflue di Milano si ottengono risorse utili per il settore agricolo e industriale. Questa iniziativa si concentra sull'estrazione di energia e materia provenienti dai rifiuti idrici, favorendo un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili. Il progetto coinvolge l’uso di tecnologie innovative per trasformare le acque di scarico in elementi utili, contribuendo a ottimizzare i processi produttivi.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Dalle acque reflue di Milano nascono risorse preziose per l'agricoltura e l'industria. Sono i primi, importanti, risultati di tre progetti su cui Mm Spa, azienda partecipata al 100% dal Comune di Milano e gestore dell'intero servizio idrico cittadino, sta lavorando. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, promossa dall'Onu e in calendario per domenica 22 marzo, Mm Spa rilancia l'impegno per una gestione efficiente e innovativa della risorsa idrica e racconta la sperimentazione in corso per trasformare scarti biologici e fanghi di depurazione in risorse preziose per agricoltura e industria grazie all'adozione di tecnologie innovative. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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