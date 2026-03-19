Recentemente si è parlato della possibilità che il litio possa avere un ruolo nella cura dell'Alzheimer. La malattia si manifesta con perdite di parole, dimenticanze di nomi familiari e difficoltà nel completare frasi, segnali che si presentano nelle fasi iniziali. La ricerca si concentra sull’utilizzo di questa sostanza come possibile trattamento, ma al momento non ci sono conferme definitive.

Perdere le parole, dimenticare nomi familiari o non riuscire a completare una frase: sono tra i segnali più precoci e frustranti della malattia di Alzheimer. Oggi, però, una linea di ricerca sta riaccendendo la speranza partendo da un farmaco noto da decenni: il litio, utilizzato soprattutto per i disturbi dell’umore. Un recente studio condotto dall’ Università di Pittsburgh e pubblicato sulla rivista JAMA Neurology ha esplorato proprio questa possibilità. I ricercatori hanno osservato persone con un lieve declino cognitivo, una condizione che spesso rappresenta la fase iniziale dell’Alzheimer, per capire se piccole dosi di litio potessero fare la differenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alzheimer, la cura del litio: una scoperta decisiva?

Articoli correlati

La Forza Di Una Donna Anticipazioni: Il test del DNA e la scoperta decisiva!La Forza di una Donna si infiamma con la scoperta di Emre su Satilmis e un ricatto improvviso che minaccia Ceyda e Arda.

Distrofia: scoperta possibile cura per una forma raraUn gruppo di ricercatori italiani ha individuato una potenziale strategia terapeutica per una forma grave di distrofia.

Alzheimer: la nuova scoperta che fa sperare

Altri aggiornamenti su Alzheimer la cura del litio una...

Temi più discussi: Il ruolo delle cure palliative nell’Alzheimer; Alzheimer precoce, dall’Agenzia del farmaco alt ai due primi anticorpi monoclonali anti-amiloide; Un iter artistico e informativo. Alla Famiglia Legnanese apre la mostra sull’Alzheimer; Rivoluzione al Besta: addio al tremore con ultrasuoni, senza bisturi né anestesia.

Alzheimer, la cura possibileSono da poco disponibili due nuovi farmaci che, se usati nella fase iniziale, rallentano di almeno il 30 per cento la malattia finora considerata inguaribile. Si tratta di una terapia molto costosa, ... panorama.it

Alzheimer. La cura in un farmaco (Bexarotene) già in uso contro i linfomiLa nuova possibile indicazione terapeutica per il farmaco, già autorizzato dalla Fda per il trattamento dei linfomi, è stata rilevata negli Stati Uniti. Il medicinale, infatti, agisce in fretta ed ... quotidianosanita.it

Sabato 21 marzo l'inaugurazione della sede di #FagnanoOlona di #Alzheimer Café Accorsi, la realtà che da tre anni si occupa di caregivers e pazienti - facebook.com facebook

Obesità e Alzheimer: esiste un legame x.com