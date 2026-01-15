Distrofia | scoperta possibile cura per una forma rara

Una recente ricerca ha individuato una possibile strategia terapeutica per l’alfa-sarcoglicanopatia, una forma rara di distrofia muscolare genetica. Questa scoperta potrebbe offrire nuove speranze per il trattamento delle forme più gravi, caratterizzate da perdita precoce della deambulazione, debolezza muscolare e problemi respiratori. Lo studio rappresenta un passo importante verso una migliore comprensione e gestione di questa condizione complessa.

Parla italiano la ricerca che ha individuato una potenziale strategia terapeutica per le forme gravi di alfa-sarcoglicanopatia, una distrofia muscolare genetica rara caratterizzata da perdita precoce della deambulazione, debolezza e problemi respiratori. Condotto dai ricercatori dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova e Irccs Istituto Giannina Gaslini e pubblicato su Brain, lo studio ha evidenziato che l’uso di una terapia di riferimento per la distrofia muscolare di Duchenne potrebbe rappresentare la prima forma di trattamento mirato a rallentare la progressione della malattia, migliorando la qualità della vita dei pazienti, finora orfani di una cura adeguata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Distrofia: scoperta possibile cura per una forma rara Leggi anche: “Una perdita improvvisa e scioccante”: èmorta a 23 anni Isabelle Tate, l’attrice di Nashville è stata stroncata da una rara forma della malattia di Charcot-Marie-Tooth Leggi anche: Morta a 35 anni Tatiana Schlossberg, la nipote di John F. Kennedy era affetta da una rara forma di leucemia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Malattie rare, la scoperta a firma italiana di una possibile cura per le forme gravi di alfa-sarcoglicanopatia; Malattie rare. Scoperta a firma italiana possibile cura per forme gravi di alfa-sarcoglicanopatia. Distrofia: scoperta possibile cura per una forma rara - Un gruppo di ricercatori italiani ha individuato una potenziale strategia terapeutica per una forma grave di distrofia. lapresse.it

Malattie rare. Scoperta a firma italiana possibile cura per forme gravi di alfa-sarcoglicanopatia - È il primo e più ampio studio multicentrico al mondo, svolto su 16 pazienti, a concentrarsi su questa rara forma di distrofia muscolare caratterizzata da insorgenza precoce, in ... quotidianosanita.it

Malattie rare, la scoperta a firma italiana di una possibile cura per le forme gravi di alfa-sarcoglicanopatia - Lo studio del San Martino e del Gaslini di Genova su “Brain”: da un farmaco già in uso per la “Duchenne” una potenziale strategia farmacologica per il trattamento delle forme più acute di una distrofi ... ilsole24ore.com

Lo studio del San Martino e del Gaslini di Genova su “Brain”: da un farmaco già in uso per la “Duchenne” una potenziale strategia farmacologica per il trattamento delle forme più acute di una distrofia muscolare genetica rara ancora orfana di una terapia speci facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.