Alice Campello rompe il silenzio sulla separazione da Alvaro Morata. La modella dice di essere tranquilla e di non voler entrare nei dettagli, sottolineando che i suoi figli hanno un

“Non voglio parlarne, sono molto tranquilla”. Alice Campello commenta per la prima volta la separazione da Alvaro Morata. Il matrimonio tra l’imprenditrice e il calciatore è giunto al capolinea e, come riportato dai media spagnoli, i due avrebbero già avviato le pratiche per il divorzio. Per la prima volta dopo mesi, Alice ha rilasciato una dichiarazione in merito alla fine dell’amore con Alvaro. Come riporta il sito spagnolo Hola!, negli scorsi giorni la modella è stata intercettata dai giornalisti di Europa Press che le hanno chiesto un commento sulla sua situazione. Campello ha dichiarato: “Non voglio parlarne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio parlare della separazione, sono molto tranquilla ed è questo ciò che conta. I miei figli hanno un super papà”: Alice Campello rompe il silenzio su Alvaro Morata

Approfondimenti su Alice Campello

Dopo settimane di silenzio, Alice Campello rompe il silenzio e parla per la prima volta da quando ha annunciato la separazione definitiva da Alvaro Morata.

Alice Campello rompe il silenzio dopo la separazione da Morata.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

CEO refused to marry blind Cinderella — She fled with pregnant,He regretted and pursued.

Ultime notizie su Alice Campello

Argomenti discussi: Non c'entra l'overtourism, i turisti non disturbano, ma il paese rischia di bloccarsi: così Funes riorganizza l'accesso alla chiesetta presa d'assalto per i selfie; Vasquez in conferenza: Non voglio parlare dei rigori. Queste partite…; Zverev: MTO? Non ne voglio parlare. Alcaraz si è preso un'ora e mezza di pausa; Primo sì alla legge sugli stupri, il centrodestra aumenta le pene ma non vuole parlare di consenso.

Ivana Castorina esclusa dalle concorrenti al Grande Fratello/ Accuse choc: Con lei non voglio parlareGrande Fratello, il caso Ivana divide la Casa: le critiche di Grazia e Anita accendono il fuoco della polemica prima della nuova puntata. Al Grande Fratello iniziano a farsi sentire le prime tensioni, ... ilsussidiario.net

Non voglio apparire giovane, voglio sentirmi bene. E non punto sulla longevità ma sulla durata della vita in salute. Sembrare come le altre? Mai interessato: così ...Il bacio con Chalamet? Mio figlio non ha pensato che fosse così divertente. Dopo una lunga assenza dal cinema (compensata, in parte, con le serie tv) Gwyneth Paltrow è tornata sul grande schermo e ... ilfattoquotidiano.it

Alvaro Morata-Alice Campello, è davvero finita: lui cambia casa, lei rompe il silenzio facebook

Alice Campello e Alvaro Morata stanno preparando le carte del divorzio x.com