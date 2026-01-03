Fiori d’arancio Un matrimonio e tante risate

A Certaldo, il nuovo anno si inaugura con “Fiori d’arancio. Un matrimonio e tante risate”, uno spettacolo che combina storie di amore, peripezie sentimentali e momenti di comicità leggera. Un’occasione per riscoprire il teatro popolare toscano e vivere un’esperienza teatrale coinvolgente, in un’atmosfera di convivialità e sorrisi. Un evento che promette di intrattenere e divertire il pubblico, senza eccessi, con autenticità e semplicità.

CERTALDO Peripezie sentimentali e vicende comiche legate alla vita matrimoniale. Il nuovo anno a Certaldo si apre all'insegna del teatro popolare toscano e delle risate assicurate. Prosegue con la commedia brillante in due atti di Massimo Beni, " Fiori d'arancio ", la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla. Nella sala di via Amelindo Mori alle 21.30 di stasera (con replica alle 17 di domani) il Gruppo teatrale Firenze Ridan-ciana presenta la storia di una coppia non più giovanissima che ha in casa un nipote venuto dal sud per studiare a Firenze. Innamoratosi di una ragazza conosciuta all'università, la porta a conoscere gli zii.

