Affari tuoi Herbert Ballerina rischia | Con chi dovete sostituirlo

Herbert Ballerina si trova al centro di una discussione sui social, dove i telespettatori di Affari tuoi commentano le sue recenti performance nel programma. La puntata del quiz show del preserale di Rai 1 sta suscitando reazioni mentre, in contemporanea, su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile. La situazione ha portato a parlare di eventuali sostituzioni del conduttore.

Cortocircuito in Rai: i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show del preserale di Rai 1, stanno ancora commentando su X la partita (sfortunata) di Sara e su Rai 2 inizia Stasera tutto è possibile. E il filo conduttore è sempre lui, Stefano De Martino, che conduce entrambi i programmi. "Stefano deve fare una cosa importantissima, ovvero mettere Giovanni Esposito al posto di Herbert Ballerina ", scrive su X un telespettatore. E non è il solo: "Stasera De Martino è riuscito a darsi la linea da Affari tuoi per Stasera tutto è possibile mentre andava in onda l'anteprima", "Finisce Affari tuoi e subito metto Rai 2 e vedo che Stasera tutto è possibile è presentato da Giovanni Esposito e Brenda Lodigiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Tutto quello che riguarda Herbert Ballerina

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Se mi dovesse chiamare anche solo per cinque minuti avrei un po’ di paura, ma gli direi di sì perché sarebbe da pazzi non farlo con lui". Herbert Ballerina, al secolo Luigi Luciano, si lascia andare a questa confidenza parlando della possibilità di essere al fian - facebook.com facebook

Gli ospiti della terza puntata di #StaseraTuttoÈPossibile sono Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Rocco Papaleo, Nathalie Guetta, Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani, Nicola Nocella. Presente anche Claudio Lauretta. Tema della pu x.com