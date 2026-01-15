Trump si addormenta davanti alle telecamere bambina se ne accorge e fa la spia

Durante la presentazione di una nuova legge sul latte, Donald Trump si è addormentato davanti alle telecamere, attirando l’attenzione di una bambina presente. Non si tratta di un episodio isolato, poiché il presidente statunitense è stato più volte sorpreso a fare pause di sonno in pubblico. Questo episodio ha suscitato commenti e curiosità sull’abitudine di Trump di riposare durante eventi ufficiali.

