Trump si addormenta davanti alle telecamere bambina se ne accorge e fa la spia
Durante la presentazione di una nuova legge sul latte, Donald Trump si è addormentato davanti alle telecamere, attirando l’attenzione di una bambina presente. Non si tratta di un episodio isolato, poiché il presidente statunitense è stato più volte sorpreso a fare pause di sonno in pubblico. Questo episodio ha suscitato commenti e curiosità sull’abitudine di Trump di riposare durante eventi ufficiali.
Il tycoon si appisola durante la presentazione della nuova legge sul latte. Non è la prima volta che il presidente Usa viene scoperto a fare una pennichella in pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: L'antisemitismo è una cosa seria (ma la politica italiana non se ne accorge)
Leggi anche: Il gatto Anacleto finisce in lavatrice, la padrona se ne accorge solo dopo il lavaggio ma il micio miracolosamente si salva
Trump si addormenta nello studio ovale e la bambina lo scopre - Mercoledì pomeriggio, in occasione della cerimonia di firma della legge che autorizza le scuole pubbliche a servire latte intero ... msn.com
Donald Trump si addormenta nello Studio Ovale, una bambina nota tutto: il video - Il video di Trump che si addormenta nello Studio Ovale continua a diffondersi sui media, suscitando commenti ironici e dibattiti sul suo livello di attenzione. notizie.it
Donald Trump si addormenta in pubblico e la bambina se ne accorge - Mentre venivano illustrati i contenuti del provvedimento che reintroduce latte intero e parzialmente scremato nelle mense pubbliche, il presidente Donald Trump è apparso visibilmente affaticato, con ... tg.la7.it
Trump si addormenta nello studio ovale, ma una bambina lo scopre: il video è virale >> https://buff.ly/Ykg6fBJ facebook
Trump si addormenta nel corso di un incontro allo Studio Ovale... la bambina presente se ne accorge e guarda la mamma come per dire 'sta dormendo! Questo è il Presidente degli Stati Uniti d'America' in che mani #Trump #Groenlandia #15gennaio x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.