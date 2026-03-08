Yildiz a DAZN | Mi sono liberato con questo gol ringrazio Spalletti perchè mi è vicino Ruolo? Non mi interessa dove gioco do sempre tutto

Yildiz ha parlato a DAZN dopo aver segnato un gol, dichiarando di essersi sentito liberato grazie a quella rete. Ha ringraziato l’allenatore per il supporto e ha aggiunto che non gli interessa il ruolo in campo, perché dà sempre il massimo in ogni posizione. La sua testimonianza si concentra sull’importanza del momento e sulla vicinanza dello staff tecnico.