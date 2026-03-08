Yildiz a DAZN | Mi sono liberato con questo gol ringrazio Spalletti perchè mi è vicino Ruolo? Non mi interessa dove gioco do sempre tutto
Yildiz ha parlato a DAZN dopo aver segnato un gol, dichiarando di essersi sentito liberato grazie a quella rete. Ha ringraziato l’allenatore per il supporto e ha aggiunto che non gli interessa il ruolo in campo, perché dà sempre il massimo in ogni posizione. La sua testimonianza si concentra sull’importanza del momento e sulla vicinanza dello staff tecnico.
Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Miretti a DAZN: «Con Spalletti mi sono trovato subito bene, contento del ruolo che mi sta dando. Oggi mi ha fatto una richiesta»Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.
Thuram a DAZN: «Contenti per David perchè ha vissuto un momento difficile. Spalletti mi dice sempre di girare la testa: ha ragione, voglio fare questo step»di Redazione JuventusNews24Thuram a DAZN: «Contenti per David perchè ha vissuto un momento difficile».
Contenuti e approfondimenti su Yildiz a DAZN Mi sono liberato con....
Temi più discussi: Ottolini: Tornare qui è un orgoglio. Fieri del rinnovo di Yildiz Serie A Enilive; DAZN, nuova funzione da app: chatta con le star del calcio, da Lautaro a Fermin Lopez | DAZN News IT; Serie A Enilive 2025/2026, all'Olimpico va in scena il big match tra Roma e Juventus: come vederla in diretta streaming; Dove vedere Roma-Juve in tv? Dazn o Sky, orario.
Yildiz blinda Spalletti: Mi sento libero, gioco come voglio. E sul record di Del Piero...Kenan Yildiz continua a incantare. Contro il Cagliari ha messo in scena il suo solito show, firmando una doppietta decisiva e confermandosi ancora una volta trascinatore della Juventus. Due gol, ... tuttosport.com
Yildiz mi ricorda Ronaldo: Giaccherini analizza la Juve. Vlahovic ko, Hernanes consiglia SpallettiProprio Giaccherini analizza così la prova di Yildiz: Un campione (stesso elogio arrivato anche da Pisacane ndr). Giocatore sopra la media, fa la differenza ed è determinante come in Champions. Per ... tuttosport.com
#Yildiz: “Contento per la vittoria e il mio gol. Ruolo Quando il mister mi dice di giocare davanti, lo faccio. Sennò gioco a sinistra. Sono a disposizione della squadra. Sono contento di come sta giocando la squadra nell’ultimo periodo, speriamo di continuare c x.com
Primo tempo senza reti, poi Spalletti toglie David e dilaga con Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga #SportMediaset - facebook.com facebook