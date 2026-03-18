Vodafone batte Tim | la rete più veloce in Italia

Secondo un monitoraggio annuale condotto da Altroconsumo, Vodafone ha superato Tim diventando la rete mobile più veloce in Italia. I risultati evidenziano un miglioramento nelle prestazioni del servizio di Vodafone rispetto a quello di Tim, che fino a ora era considerata leader nel settore. Lo studio si basa su test di velocità e copertura effettuati su tutto il territorio nazionale.

La rete mobile più veloce in Italia non appartiene a Tim, ma a Vodafone, secondo un monitoraggio annuale condotto da Altroconsumo. L’indagine, basata su oltre 9.000 test reali effettuati nel corso del 2025, ha stilato una classifica definitiva che ribalta le aspettative comuni sugli operatori telefonici. I dati raccolti dal primo gennaio all’ultimo giorno di dicembre dell’anno scorso mostrano un divario netto tra i vari fornitori di servizi di telecomunicazione. La vittoria spetta a chi garantisce la massima velocità di navigazione e qualità di streaming, lasciando indietro concorrenti storici. Non si tratta di opinioni, ma di misurazioni oggettive eseguite tramite l’applicazione CheBanda, strumento ufficiale per il rilevamento delle prestazioni di rete. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vodafone batte Tim: la rete più veloce in Italia Articoli correlati ho. Mobile: rete Vodafone senza il prezzo VodafoneNel vasto panorama della telefonia mobile italiana del 2026, poche certezze sono rimaste in piedi come quella offerta dall’operatore ho. Tim con Fastweb+Vodafone per lo sviluppo del 5GFastweb+Vodafone e Tim si alleano per sviluppare le reti attraverso un modello di Radio Access Network sharing e accelerare la diffusione del 5G. Internet 5G illimitato e Potenziato: la soluzione che sostituisce la fibra a casa e in ufficio! Aggiornamenti e notizie su Vodafone batte Argomenti discussi: Vodafone batte tutti: ecco chi ha la connessione mobile migliore. Vodafone batte tutti: ecco chi ha la connessione mobile miglioreTest su 12 mesi rivela quale gestore mobile offre le prestazioni migliori in Italia: Vodafone domina, ma Tim e Fastweb si contendono il podio. nextme.it Vodafone, Tim, Fastweb, WindTre o Iliad? La rete mobile più veloce in Italia è solo unaLa classifica di Altroconsumo delle reti mobili italiane, tra Vodafone, Tim, Fastweb, WindTre e Iliad una è più veloce ... greenme.it