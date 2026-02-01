Veronica Peparini Ed Andreas Muller Villa Di Lusso | Ecco Dove Vivono!

Andreas Muller e Veronica Peparini vivono in una villa di lusso, dove stanno costruendo la casa dei loro sogni. Tra lavori in corso e progetti per il futuro, i due si stanno dedicando alla famiglia, anche con le gemelline. Nel frattempo, non mancano le risposte ai commenti negativi degli haters.

Andreas e Veronica costruiscono la casa della vita per sé e le gemelline, tra lavori, progetti futuri e risposte pungenti agli haters. Scopri ogni dettaglio! Hanno condiviso palcoscenici, coreografie e momenti di vita. Ora Andreas Muller e Veronica Peparini stanno mettendo le fondamenta – stavolta letteralmente – del loro futuro insieme. I due artisti, freschi di matrimonio e genitori delle gemelle nate nel 2024, stanno ristrutturando la casa che diventerà il loro nido d’amore definitivo. Non si tratta di una semplice ristrutturazione, ma di un progetto di coppia che profuma di futuro, sogni condivisi e sacrifici veri. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato ai fan di essere molto più di colleghi o amici.

