Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15 | 25

E' stata aggiornata la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio alle 15:25 del 18 marzo 2026. La comunicazione arriva da Astral infomobilità, che ha diffuso le ultime notizie sulla circolazione stradale e sulle eventuali criticità presenti sul territorio. La redazione ha fornito dettagli sulle condizioni del traffico e sugli interventi in corso.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento rallentata la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Ardeatine Tuscolana anche in interna altezza svincolo Labaro italiano menta nella Roma Teramo andiamo sulla via Salaria code per cantieri tra l'aeroporto del via dei Prati Fiscali in direzione del centro o un incidente che crea code ha segnalato sulla via Aurelia ha superato il casello di Santa Marinella in direzione di Tarquinia è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala ora ci lasciamo con un messaggio di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 18:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Art chiamo da raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con statale Pontina a ... romadailynews.it Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook