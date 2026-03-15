Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 del 15 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral, offrendo un servizio di informazione sulla circolazione stradale e lo stato delle strade nella zona. La notizia riguarda le ultime notizie sulla mobilità locale e regionale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Art chiamo da raccordo anulare in carreggiata esterna per traffico code a tratti dalla Laurentina la diramazione Roma Sud in carreggiata interna si rallenta dalla Flaminia alla Salaria e proseguendo dalla Casilina alla sulla A24 roma-teramo code dal bivio per la A1 Milano Napoli al casello di Roma Est verso raccordo anulare nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud per traffico ci sta in fila da Torrenova e sulla diramazione Roma nord e per un incidente code all'altezza del casello sul tratto Urbano della A24 in.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 18:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 18:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Sono in corso... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in ... romadailynews.it I lavori dell’Arst per la metropolitana leggera proseguono in via Roma e sarà interessata la corsia preferenziale. Da lunedì 16 marzo realizzeremo due rotatorie nelle piazze Deffenu e Amendola, migliorando la viabilità. Con la chiusura della corsia preferenzial facebook