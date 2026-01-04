probabili formazioni inter bologna le possibili scelte di italiano

Ecco le probabili formazioni di Inter e Bologna, con le possibili scelte di mister Vincenzo Italiano. Analizziamo le decisioni e i ballottaggi che potrebbero influenzare la formazione di entrambe le squadre, offrendo uno sguardo sulle scelte tecniche in vista della prossima partita.

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Bologna, ecco quali potrebbero essere le scelte di mister Vincenzo Italiano tra ballottaggi e dubbi. Il Bologna si presenta alla scala del calcio per sfidare la Beneamata con diverse novità di formazione. Secondo il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano, l’allenatore fautore di un calcio propositivo e d’attacco, si affiderà a Ravaglia tra i pali. La linea difensiva vedrà il rientro di Toribo Heggem, il solido centrale norvegese, al fianco di Lucumí, mentre sulle fasce Holm e Miranda appaiono favoriti per arginare le incursioni dei nerazzurri. A centrocampo brilla il ritorno di Lewis Ferguson, il capitano e incursore scozzese fondamentale per gli equilibri dei felsinei, affiancato probabilmente da Moro. 🔗 Leggi su Internews24.com

