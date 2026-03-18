La Verge TS Pro, prevista per il 2026, promette 300 km di autonomia con una ricarica di soli 12 minuti grazie a una batteria a stato solido sviluppata dalla startup finlandese Donut Lab. La vettura rappresenta un passo avanti nel settore automobilistico, offrendo tempi di ricarica ridotti e maggiore capacità di percorrenza rispetto ai modelli attuali. La casa produttrice annuncia questa innovazione come una svolta tecnologica.

Nel 2026 la Verge TS Pro arriverà sul mercato con una rivoluzione tecnologica: una batteria a stato solido sviluppata dalla startup finlandese Donut Lab. Questa innovazione promette di trasformare radicalmente l’esperienza della mobilità elettrica su due ruote, offrendo tempi di ricarica che si avvicinano al rifornimento tradizionale e un’autonomia estesa. I dati tecnici indicano una densità energetica di 400 Whkg, permettendo di passare dal 10% all’80% della carica in soli 12 minuti. La moto presenterà anche un motore integrato nel cerchio posteriore, eliminando catene e mozzi tradizionali per ridurre le perdite meccaniche. L’impatto concreto dei nuovi parametri di ricarica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verge TS Pro: 12 minuti per 300 km con batteria a stato

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