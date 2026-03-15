A Pesaro, un corriere percorre circa 300 chilometri al giorno, lavorando per 12 ore senza alcuna tutela. La distanza tra chi acquista e chi consegna si riduce a soli 300 metri, ma questa breve distanza evidenzia una disparità evidente tra le parti coinvolte. Questa situazione riguarda lavoratori e clienti, senza ulteriori dettagli su motivazioni o cause.

La distanza tra chi acquista e chi consegna è di soli 300 metri, ma rappresenta un abisso sociale ed economico che si è manifestato a Pesaro. Mentre in via Branca i clienti cercano affari nei pacchi al buio dei resi Amazon, in piazzale Lazzarini i riders hanno scelto la piazza per denunciare condizioni di lavoro precarie e retribuzioni insufficienti. Questa contrapposizione fisica ha messo in luce una realtà strutturale: le piattaforme come Gloovo e Deliveroo fungono da collante tra due mondi apparentemente distanti ma intrinsecamente collegati. La mobilitazione indetta dalle categorie sindacali Nidil Cgil e Filt Cgil non è solo una protesta isolata, ma il segnale di una crisi sistemica nel settore della logistica dell’ultimo miglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro: 300 km al giorno, 12 ore di lavoro e zero tutele

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