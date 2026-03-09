543 anni di storia | Carige apre Palazzo Doria per arte e musica

Martedì 10 marzo 2026, Palazzo Doria Carcassi in via David Chiossone sarà aperto al pubblico per l’occasione. La Fondazione Carige festeggia 543 anni di storia e per l’evento ha deciso di aprire le porte del palazzo, che ospiterà esposizioni di arte e momenti musicali. L’iniziativa coinvolge la comunità locale e offre l’opportunità di conoscere meglio il patrimonio culturale della fondazione.

Martedì 10 marzo 2026, Palazzo Doria Carcassi in via David Chiossone si apre al pubblico per celebrare i 543 anni di storia della Fondazione Carige. L'evento gratuito include reading, danza e un concerto serale nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale con l'Orchestra Paganini. La ricorrenza segna la continuità giuridica dal Monte di Pietà di Genova, istituito il 10 marzo 1483, fino all'attuale ente filantropico che opera sui territori di Genova e Imperia. Tutti gli appuntamenti richiedono prenotazione preventiva attraverso il portale dedicato. Cinque secoli di radici liguri. L'anno 1483 segna la nascita del Monte di Pietà, un'istituzione nata per rispondere a esigenze sociali precise nel cuore della di Genova.