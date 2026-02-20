Avellino riunione con i missionari della Parola in vista di Mission

Il 1° marzo, presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore di Mirabella Eclano, si terrà una riunione con i missionari della Parola, in vista dell’iniziativa “Mission” prevista dall’1 all’8 marzo. L’obiettivo è organizzare una serie di incontri e attività sul territorio per diffondere il messaggio religioso. I missionari si preparano ad incontrare le comunità locali, portando con sé materiali e testimonianze. La riunione servirà a definire i dettagli di questa operazione di evangelizzazione che coinvolgerà diverse zone della zona.

Dal 1° all’8 marzo prossimi, presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore di Mirabella Eclano si svolgerà “Mission”, una capillare opera di evangelizzazione sul territorio. Si tratterà di Cenacoli che si svolgeranno nelle case dei fedeli animati da Diaconi, Religiose, Lettori e Accoliti della nostra Diocesi che hanno manifestato la loro disponibilità. Sarà un’esperienza di “chiese domestiche” dove il Vangelo torna nelle case come accadeva nei primi secoli della Chiesa cui seguiranno celebrazioni corali di vario tipo nelle chiese della Parrocchia. Venerdì 20 febbraio, alle 20, al Polo Giovani di Avellino alla presenza del vescovo di Avellino, mons.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

