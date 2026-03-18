Varta in Italia | la batteria diventa il cervello della casa

La azienda tedesca Varta entra nel mercato italiano con una nuova soluzione di batterie domestiche chiamata VARTA. Questa proposta rappresenta il primo passo del marchio nel settore dell’accumulo energetico per le case italiane. La presentazione ufficiale è stata annunciata di recente, segnando l’ingresso di Varta nel mercato nazionale con un prodotto che mira a diventare il cuore dell’impianto domestico.

La storica azienda tedesca Varta ha fatto il suo debutto ufficiale nel mercato italiano dell’accumulo domestico presentando la soluzione VARTA.wall durante l’evento KEY – The Energy Transition Expo tenutosi a Rimini. Questo ingresso segna un passaggio cruciale per un settore che, avendo superato la fase iniziale degli incentivi con oltre 800 mila sistemi già installati in Italia, sta ora evolvendo verso una gestione energetica più intelligente e integrata. L’azienda, attiva da oltre un secolo nella produzione di batterie, ha scelto di lanciare questa nuova linea di prodotti partendo da basi solide costruite in Germania nel corso del 2024, portando sul territorio nazionale una tecnologia che promette di trasformare la batteria da semplice serbatoio energetico al vero cervello della casa moderna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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