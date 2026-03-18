Vanina 2 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Stasera alle 21, andrà in onda la terza puntata di Vanina 2, con anticipazioni sulla trama e il cast. La serie televisiva è prevista per il 18 marzo 2026 e rappresenta un momento di interesse per gli appassionati. La puntata si svolgerà in una serata di metà settimana, con dettagli sulla narrazione e i protagonisti che saranno disponibili prima dell'inizio della trasmissione.

Questa sera, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la fiction con Giusy Buscemi che torna con quattro nuovi episodi. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera. Vanina prova a riprendere in mano la sua vita, riavvicinandosi a Manfredi, ormai suo buon amico. Giuli continua a tacere con Adriano che è Luca il padre della sua bambina, ma è oppressa dai sensi di colpa. Vanina e la squadra lavorano sull’omicidio del viveur Vasco Nocera, trovato sgozzato durante la festa di Sant’Agata. Abbiamo visto la trama della terza puntata di Vanina 2, ma qual è il cast della fiction? La protagonista Vanina Guarrasi è interpretata da Giusy Buscemi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Articoli correlati Leggi anche: Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Leggi anche: Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vanina 2 le anticipazioni trama e cast... Temi più discussi: Vanina 2, anticipazioni seconda puntata del 18 marzo; Stasera in tv la seconda puntata di Vanina: un cadavere sparito, problemi di cuore e tanti segreti da svelare; Due morti misteriose agitano il sonno di Vanina – Un vicequestore a Catania; Vanina – Un vicequestore a Catania 2: la trama del terzo episodio. Un omicidio tra la folla scuote Catania in Vanina 2: le anticipazioni della terza puntataLa vicequestore che dà la caccia all'assassino di suo padre, che ha il volto di Giusy Buscemi, deve fare i conti anche con i suoi sentimenti ... iodonna.it Vanina – un vicequestore a Catania 2, le anticipazioni delle puntateVanina - un vicequestore a Catania 2, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da mercoledì 4 marzo in prima visione su Canale 5. tvserial.it Il nostro mercoledì è con #Vanina la ª della seconda stagione su #Canale5 e #MediasetInfinity. State con noi #GiusyBuscemi Regia #DavideMarengo #RiccardoMosca Palomar Production Cristina Cassar Scalia #FictionMed - facebook.com facebook Mentre le indagini diventano sempre più intricate, Vanina dovrà fare i conti anche con i suoi sentimenti La seconda puntata della seconda stagione di #Vanina - Un vicequestore a Catania vi aspetta in streaming su Mediaset Infinity! x.com