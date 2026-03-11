Vanina 2 anticipazioni terza puntata di mercoledì 18 marzo 2026

La terza puntata di Vanina, in onda mercoledì 18 marzo 2026, è parte della seconda stagione della serie di Canale 5 intitolata Vanina – Un vicequestore a Catania. La stagione è composta da quattro episodi trasmessi ogni mercoledì. La serie vede come protagonista Giusy Buscemi e si basa sui romanzi di Cristina Cassar Scalia.

Sono quattro gli appuntamenti, in onda ogni mercoledì, che compongono la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, la serie di Canale 5 con protagonista Giusy Buscemi tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Ancora una volta, la vicequestore della mobile dovrà affrontare i fantasmi del suo passato per cercare di arrestare l'ultimo dei responsabili della morte di suo padre. Vanina 2, anticipazioni terza puntata. 2×03 – La carrozza della Santa: Vanina prova a riprendere in mano la sua vita e si riavvicina a Manfredi, ormai suo buon amico. Giuli, oppressa dai sensi di colpa, continua a tacere ad Adriano la verità sulla paternità della bambina che aspetta.