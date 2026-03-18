A riprese concluse, la produzione chiese a James McTeigue di tagliare una scena che con il senno di poi è da considerarsi centrale nella maturazione del personaggio di Natalie Portman A quanto pare, Warner Bros. aveva intenzione di tagliare una scena fondamentale di V per Vendetta, ma il regista James McTeigue si oppose fermamente e si battè per mantenerla nel film. Basato sull'omonimo romanzo grafico di Alan Moore, V per Vendetta è un film profondamente politico che racconta la storia di Evey Hammond (Natalie Portman), che entra in contatto con l'enigmatico giustiziere mascherato V (Hugo Weaving) e la sua resistenza contro il governo totalitario del Regno Unito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - V per Vendetta, Warner voleva tagliare una scena cruciale ma il regista si oppose

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