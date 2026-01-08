È scomparso Raffaele Nogaro, vescovo di Caserta noto per il suo impegno sociale e antimafia. Figura di spicco, Nogaro si distinse per il suo atteggiamento concreto e la lotta contro le ingiustizie, anche vivendo tra i lavoratori e opponendosi alla Camorra. La sua dedizione e il coraggio resteranno un esempio di impegno civile e spirituale per la comunità.

“Qui di eccellente non c’è nessuno”. Aveva risposto così, anni fa, durante un incontro nel quale si erano rivolti a lui chiamandolo “Eccellenza” con referenza. Monsignor Raffaele Nogaro, il vescovo anti-camorra, senza paramenti e segretario, sempre dalla parte dei migranti, è morto a 92 anni nella “sua” Caserta, nel giorno dell’Epifania. Nato a Gradisca d’Isonzo il 31 dicembre 1933 e nominato vescovo di Sessa Aurunca da Papa Giovanni Paolo II nel 1992, Nogaro era conosciuto in tutt’Italia per il suo impegno. Pur mantenendo il suo carattere schivo, una volta arrivato a Caserta – due anni prima della nomina – divenne un punto di riferimento mantenendo fermi i principi del Vangelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Raffaele Nogaro, il vescovo militante di Caserta che dormì in fabbrica e si oppose alla Camorra

