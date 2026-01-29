Guerra l’annuncio è appena arrivato | Svolta storica Cosa succede

Dopo settimane di tensioni, arriva una notizia che potrebbe cambiare le cose: si parla di una possibile tregua energetica tra Russia e Ucraina. La notizia circola velocemente sui social e tra gli esperti, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La guerra continua a mettere a dura prova la regione, e ora si aspetta di capire se questa svolta può davvero portare a un cambiamento concreto.

Un'ipotesi di tregua energetica tra Russia e Ucraina è al centro dell'attenzione nelle ultime ore, dopo la diffusione di informazioni sui social e sui canali di messaggistica. A rilanciare la notizia è stato Konstantin Nemichev, ex membro del reggimento Azov e fondatore dell'unità speciale Kraken, che su Telegram ha riferito dell'entrata in vigore, dalla mattina di 29 gennaio 2026, di un presunto ordine operativo rivolto alle forze russe. Secondo quanto riportato, il comando di Mosca avrebbe disposto un divieto assoluto di colpire obiettivi a Kiev e nella sua regione, estendendo la misura a tutte le infrastrutture critiche sul territorio ucraino.

