Tutorial GPS 2026 ultimi consigli per inoltrare senza errori l’istanza QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Sabato 14 marzo alle 14 | 30

Sabato 14 marzo alle 14:30 si terrà un question time con Cozzetto di Anief in diretta online. Fino a lunedì 16 marzo è possibile presentare o aggiornare la propria candidatura nelle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. Sono disponibili ultimi consigli e un tutorial per evitare errori nella procedura di inoltro dell’istanza.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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