Contram Mobilità, il consorzio di aziende di trasporto pubblico nelle Marche, lavora da anni per collegare i vari comuni della regione. L’obiettivo è offrire servizi affidabili e migliorare la vita delle persone che vivono in queste zone. La società si impegna a mantenere i collegamenti essenziali, contribuendo alla crescita e alla coesione delle comunità locali.

Contram Mobilità è il consorzio di società di trasporto pubblico locale che opera da anni al servizio del territorio marchigiano, garantendo collegamenti essenziali e contribuendo alla coesione sociale e allo sviluppo delle comunità servite. "Accanto alla nostra missione operativa, sentiamo forte la responsabilità di sostenere iniziative culturali e formative soprattutto se riguardano le future generazioni – dichiara Stefano Belardinelli (nella foto), direttore tecnico unitario di Contram Mobilità –. Abbiamo scelto di sostenere l’iniziativa del Carlino 'Cronisti in classe' perché crediamo fortemente nel valore educativo dell’informazione e nel ruolo fondamentale che il giornalismo svolge nella crescita culturale e civile delle nuove generazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Un modo per investire nel futuro del territorio"

