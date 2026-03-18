Alle 17:30 del 18 marzo 2026, sulla Cassia bis in Lazio si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità. La redazione di Luceverde Lazio segnala un problema sulla strada e invita gli automobilisti a prestare attenzione. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e consentire il ripristino della circolazione.

Luceverde Lazio Buonasera dalla redazione incidente sulla Cassia bis sveglia in tana Attenzione ci sono code tra il raccordo anulare cartella e de' ceveri in direzione di Viterbo sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra le uscite pisane Boccea è più a nord tra la Flaminia all'uscita di Castel Giubileo ancora in carreggiata interna abbiamo code sempre per traffico molto intenso a partire dall'anno 1 fino all'uscita La Rustica decisamente trafficata anche alla zona sud del raccordo ci riferiamo in tal caso alla carreggiata esterna e bene Abbiamo incolonnamenti atleti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-03-2026 ore 17:30

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