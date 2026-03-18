Toyota rilancia sull’elettrico con il C?HR+ suv ‘emozionante’ con 600 km di autonomia

Toyota presenta il nuovo modello C?HR+, un SUV elettrico con un’autonomia di circa 600 km. La casa giapponese punta su prestazioni elevate e una batteria capiente per attrarre i consumatori interessati a veicoli più performanti. Il veicolo combina design moderno e tecnologia avanzata, e sarà disponibile sul mercato nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Prestazioni di alto livello e autonomia sempre più estesa: Toyota sa bene come questi elementi siano decisivi per la progressiva affermazione delle elettriche 'pure'. Per questo la casa giapponese rafforza la sua offerta 'multi-tecnologica' con il nuovo C-HR+, un Suv elettrico che rilancia la proposta a zero emissioni e grazie alla disponibilità di due batterie differenti punta a soddisfare un'ampia gamma di clienti, offrendo elevata potenza – da 167 a 343 CV – ed efficienza, tramite una tecnologia condivisa con le altre Bev, bZ4X e bZ4X Touring. Il C-HR+ propone anche nuove soluzioni avanzate per la... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Toyota C-HR+ All Electric Full Review & Drive

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