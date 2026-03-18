Negli ultimi tempi si è diffusa una nuova tendenza tra le persone, che preferiscono organizzare feste in casa invece di uscire nei locali affollati. Questa modalità di socializzare, nota come cocooning, vede un numero crescente di individui scegliere di passare il tempo tra amici e familiari all’interno delle proprie abitazioni. La pratica si sta affermando come alternativa ai tradizionali momenti di ritrovo fuori casa.

Il cocooning è una delle tendenze più forti della nostra generazione: sempre più persone preferiscono le feste in casa ai locali affollati. La casa è diventata il nido per i party, il cocoon in cui il comfort e l’accoglienza giocano un ruolo determinante nell’instaurare relazioni autentiche e nel far tirare un sospiro di sollievo al nostro portafoglio. È finita l’era dei club: con il cocooning ci piacciono le feste in casa. “Casa dolce casa” si suol dire. E forse noi l’abbiamo preso un po’ troppo alla lettera. Il cocooning significa rendere casa tua come il tuo tempio, in cui sei circondata dai tuoi oggetti e dove, potendo esprimere totalmente te stessa, vuoi passare la maggior parte del tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tornano le feste in casa: cos’è il cocooning

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