Topo Gigio il Musical | intervista al regista Maurizio Colombi

Il musical dedicato a Topo Gigio debutta a teatro con un cast di talento e tanta musica. Maurizio Colombi, il regista, racconta come ha portato in scena la storia del pupazzo più amato dai bambini italiani, unendo fantasia e emozioni. Lo spettacolo sta attirando l’attenzione di grandi e piccini, pronti a rivivere le avventure di Topo Gigio sul palco.

La storia del celebre pupazzo italiano arriva a teatro: fantasia, musica e un cast d'eccezione nel nuovo musical diretto da Maurizio Colombi. MILANO – La storia di Topo Gigio arriva per la prima volta a teatro in versione musical: un omaggio al pupazzo italiano più amato dagli anni Sessanta, pronto a prendere vita sul palcoscenico. "Topo Gigio il Musical – Strapazzami di coccole tour" celebra il potere della fantasia e dell'immaginazione, trasformando il sogno di una ragazza in una storia capace di emozionare grandi e piccoli. Noi de L'Opinionista abbiamo incontrato il regista Maurizio Colombi per raccontare la nascita del progetto, le sfide creative e la magia che porterà il Come è arrivata la proposta di dirigere Topo Gigio Il Musical? "Mi hanno chiamato Alessandro Rossi, il papà di Topo Giogio che da più di trent'anni porta avanti il lavoro iniziato da Maria Perego, e Franco Fasano, compositore e autore di canzoni scritte per artisti del calibro di Mina, Zanicchi nonché vincitore nel 1989 del Festival di Sanremo con "Ti lascerò", brano eseguito da Fausto Leali in coppia con Anna Oxa.

