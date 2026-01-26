tony pitony ecco il primo dei protagonisti del concerto di cortona comics

Tony Pitony sarà il primo artista ad esibirsi al concerto di Cortona Comics, in programma a Cortona. L’evento si terrà nei prossimi giorni e rappresenta un’occasione per gli appassionati di musica e cultura. Questa iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti dedicati alla promozione dell’arte e della creatività nel territorio, offrendo un’esperienza musicale di qualità a tutti i partecipanti.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – . Quarta edizione allo stadio comunale, il 5 giugno l’artista fa tappa col suo tour «estaTony». È annunciata la quarta edizione del Concerto di Cortona Comics, è Tony Pitony il primo nome ad essere annunciato. L’evento abbinato al festival del fumetto torna il 5 giugno, l’artista porterà al «Santi Tiezzi» la data del suo tour «estaTony». Il musicista siciliano è approdato ad X Factor nel 2020 e si è subito imposto al pubblico giovane, sua la sigla del «FantaSanremo» nell’ambito dell’edizione 2026 del Festival della canzone italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 20 giugno 2026, Tony Pitony si esibirà in concerto al Castello di Udine.

