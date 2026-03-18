TERZA CATEGORIA Gironi A e B I posticipi | vince sul Pescaglia il Badia Pozzeveri

Nella terza categoria, si sono disputate le partite dei gironi A e B con alcuni posticipi. Nel girone A, il Badia Pozzeveri ha vinto 4-1 contro il Pescaglia in casa, con i gol di Angioli, Del Barga e Ruggiero. Angioli aveva già segnato per i padroni di casa, che sono passati in vantaggio nel primo tempo.

Nel girone "A" il Badia Pozzeveri, sul proprio campo, ha battuto per 4-1 il Pescaglia. I padroni di casa sono andati in vantaggio con Angioli; poi ci hanno pensato Del Barga, Ruggiero e di nuovo Angioli. Per il Pescaglia ha accorciato Fiori, ma non è bastato. Grazie a questi tre punti il Badia Pozzeveri raggiunge in classifica proprio la formazione di Cavani. La classifica aggiornata: San Vito, Morianese 51; Calcistica Popolare Trebesto 43; Barga, Villetta 40; Atletico Peñarol, Spianate 38; Lammari 35; Casciana Poggio 33; Giesse Barga 31; Badia Pozzeveri, Pescaglia 28; Coreglia 26; Ligacutiglianese 13; Farneta 11, Sporting Vagli 8. Nel girone "B" il posticipo era quello tra Veneri e Sporting Camaiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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