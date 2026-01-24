TERZA CATEGORIA Il programma di oggi Due posticipi lunedì
Nel girone "A" la Morianese campione d'inverno va a fare visita, oggi, alle 14.30, al Coreglia. La diretta inseguitrice Calcistica Popolare Trebesto, sempre oggi, ma alle 15, riceverà a Sorbano del Vescovo, il Casciana Poggio. Le altre gare odierne in programma alle 14.30: Atletico Peñarol - San Vito, Lammari - Sporting Vagli; alle 15: Farneta - Barga, Giesse Barga - Pescaglia, Spianate - Ligacutiglianese e Villetta - Badia Pozzeveri. Nel girone "B" in vetta continua ad esserci l' Atletico Margione che, alle 15, questo pomeriggio, se la vedrà in casa contro il Pistoia Ovest. Il Villa Basilica, altra formazione lucchese che lotta per un piazzamento nei play-off, alle 14.
Calcio - terza categoria: gironi "A» e "B». Il programma di oggi, lunedì Badia Pozzeveri-BargaOggi si riprende con l’undicesima giornata del campionato di Terza Categoria, nei gironi A e B.
Terza Categoria Il programma. Podenzana all’esame MarmeseLa sedicesima giornata del campionato di Terza Categoria ha preso il via con una sfida importante tra Podenzana e Marmese.
Argomenti discussi: Terza Categoria. Riprendono i campionati: il programma del weekend; Terza Categoria / Si chiude il girone d'andata: il programma e gli arbitri della quindicesima giornata dei gironi C e D; Dilettanti, il programma completo del fine settimana dalla Serie D alla Terza categoria; Inizia la seconda fase della Coppa Provinciale di Terza Categoria.
Calcio dilettanti: dieci gli anticipi in programma oggi pomeriggio dalla Promozione alla Terza categoria. Big match per il Masone: arriva lo United CarpiIn copertina il girone B di Promozione: il Masone (34) ospita alle 15 lo United Carpi (37). Si sfidano la 4ª e la 5ª, in piena zona playoff. Il Masone spera nell'aggancio contro un avversario che ...
Calcio Terza categoria. Girone senese: sabato con ben tre anticipiIl girone senese del campionato di Terza categoria gioca oggi la metà delle gare in programma, e cioè ben tre: il Meroni punta a restare nella scia della Sangimignanese andando a far visita all'Agrest ...
Calcio, Seconda e Terza Categoria: Possidiese in trasferta sul campo del Limidi, scontri diretti per Union Sg Sozzigalli e Roveretana Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese... - facebook.com facebook
