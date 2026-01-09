Sinner–Alcaraz la rivalità che accende il 2026 | a Seul il ritorno dei Big Two del tennis mondiale

A Seul nel 2026 si rinnova la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due tra i più promettenti e talentuosi tennisti del circuito internazionale. Dopo il loro ultimo incontro a Torino, vinto da Sinner, la rivalità tra i due continua a catturare l’attenzione degli appassionati, segnando un nuovo capitolo di un confronto che promette di essere tra i più interessanti del tennis moderno.

Ci si era lasciati il 16 novembre scorso a Torino. Jannik Sinner aveva avuto la meglio per 7-6(4) 7-5 e, in qualche modo, la torta era stata divisa: da una parte il titolo di “Maestro”, dall’altra il numero uno del mondo. Ora l’incrocio che tutti aspettano va di nuovo in scena: domani a Seul, in Corea del Sud, 55 giorni dopo, il pusterese ritrova Carlos Alcaraz. Una sfida che è ormai sempre più un “brand” del tennis globale. I Big Two della nuova era si affronteranno in quello che promette di essere spettacolo puro, ma anche un allenamento agonistico di lusso per scaldare i motori in vista di ciò che conta davvero: gli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

