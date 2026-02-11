Guadagni come gli altri? Ecco perché potresti pagare più tasse

In Italia, molti si chiedono se davvero pagano quanto dovrebbero. La realtà è che, in alcuni casi, il sistema fiscale non funziona come dovrebbe e porta a situazioni ingiuste. Alcuni contribuenti, pur guadagnando come altri, si trovano a pagare di più o a essere trattati diversamente. La domanda resta aperta: perché accade tutto questo? La risposta sta nei meccanismi di tassazione e nelle falle del sistema che, spesso, penalizzano chi ha meno possibilità di difendersi.

A parità di reddito, la regola dovrebbe essere una sola: stesse tasse per tutti. È il principio-base di qualsiasi sistema fiscale equo, dove ognuno paga in base alla propria capacità contributiva per finanziare i servizi alla collettività. In Italia, però, a parità di reddito si possono pagare tasse diverse. È una distorsione sempre più grave del sistema fiscale, che gli esperti definiscono, in gergo, un vulnus (qui pag. 14).Non a caso, uno degli obiettivi dichiarati della riforma fiscale promossa dal governo Meloni era garantire lo stesso carico fiscale Irpef a parità di reddito, indipendentemente dal soggetto che lo produce.

