Durante un’assemblea pubblica, il sindaco ha letto le risposte della direttrice generale dell’Asst Melegnano e Martesana riguardo ai finanziamenti destinati all’ospedale di Melzo. La direttrice ha chiarito che, nonostante siano stati investiti milioni, non ci sono intenzioni di smantellare o indebolire il nosocomio. In precedenza, la minoranza aveva presentato un’interrogazione sull’argomento.

L’interrogazione della minoranza qualche settimana fa, e l’altra sera in aula, lette dal sindaco Antonio Fusè, le risposte della direttrice generale dell’Asst Melegnano e Martesana Roberta Labanca: "Nessun impoverimento o depotenziamento dell’ ospedale di Melzo. L’impegno di questa direzione è dimostrato dai numeri degli investimenti". Di "rischio depotenziamento" aveva parlato a chiare lettere una interrogazione presentata dal consigliere di "Melzo si Rigenera" Luca Mosconi. Al centro alcune previsioni del Piano organizzativo e aziendale strategico, lo stato di “sofferenza” in termini di organico del reparto di Ortopedia e l’accorpamento delle degenze di tre reparti su un unico piano del nosocomio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Sul nosocomio investiti milioni. Non abbiamo intenzione di smantellare o depotenziare"

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