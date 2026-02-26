Stipendio anche i docenti supplenti hanno avuto l’anticipo degli aumenti contrattuale Quale voce controllare nel cedolino

Durante un approfondimento trasmesso su OrizzonteScuola TV, si è parlato dell’anticipo degli aumenti salariali per i docenti supplenti con contratti fino a giugno. La discussione ha coinvolto anche le modalità di verifica nel cedolino stipendiale, evidenziando come i cambiamenti siano stati applicati e quali dettagli controllare. La puntata ha visto la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Nel question time del 19 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief, è stato affrontato il tema dell’anticipo contrattuale per il personale con contratto fino al 30 giugno. L’attenzione si è soffermata sulla denominazione della voce nel cedolino e sulle verifiche da effettuare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stipendio gennaio 2026 docenti e ATA, visibile il cedolino con gli aumenti. Adesso si può controllare il dettaglioDal pomeriggio di oggi venerdì 16 gennaio il cedolino della mensilità di gennaio 2026 è visibile nell'area riservata di NoIPA per docenti e ATA con...

Stipendio, anche il supplente al 30 giugno deve trovare nel cedolino la voce relativa a indennità di vacanza contrattuale. Pillole di Question TimeNel question time del 2 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è...

Temi più discussi: Scuola, da inizio anno docenti e personale ATA hanno stipendi più alti: ecco perché; Stipendio febbraio 2026 docenti e ATA, oggi sul conto ma Una Tantum ridotta. Ecco perché; Stipendi per docenti e personale ATA: quando arrivano arretrati, aumenti e una tantum nel cedolino NoiPA; Scuola, stipendio di febbraio più ricco per docenti e personale ATA: ci sono arretrati e una tantum.

Aumento stipendi docenti, le cifre e bonus una tantum nel cedolino NoiPaCon il nuovo Ccnl Istruzione, a febbraio i docenti ricevono una somma una tantum che si andrà a sommare agli aumenti tabellari del 2026 ... quifinanza.it

Stipendio febbraio 2026 docenti e ATA, oggi sul conto ma Una Tantum ridotta. Ecco perchéNel question time del 19 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata agli import ... orizzontescuola.it

Lo stipendio dei docenti italiani fa schifo. Anche con il nuovo contratto firmato in ritardo, anche con l’arrivo degli arretrati, anche con la promessa del nuovo contratto 2025-2027. L’inflazione ha eroso e eroderà ogni beneficio di questi aumenti, e in una grande - facebook.com facebook