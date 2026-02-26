Stipendio anche i docenti supplenti hanno avuto l’anticipo degli aumenti contrattuale Quale voce controllare nel cedolino

26 feb 2026

Durante un approfondimento trasmesso su OrizzonteScuola TV, si è parlato dell’anticipo degli aumenti salariali per i docenti supplenti con contratti fino a giugno. La discussione ha coinvolto anche le modalità di verifica nel cedolino stipendiale, evidenziando come i cambiamenti siano stati applicati e quali dettagli controllare. La puntata ha visto la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Nel question time del 19 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief, è stato affrontato il tema dell’anticipo contrattuale per il personale con contratto fino al 30 giugno. L’attenzione si è soffermata sulla denominazione della voce nel cedolino e sulle verifiche da effettuare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

